Scout24 Aktie News: Scout24 verbilligt sich am Dienstagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 94,45 EUR.

Das Papier von Scout24 befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 94,45 EUR ab. Die Scout24-Aktie sank bis auf 94,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.062 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,95 EUR an. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 1,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 50,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,34 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 03.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,73 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich in Grün

MDAX aktuell: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu

Freundlicher Handel: MDAX am Mittag mit Kursplus