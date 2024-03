Scout24 Aktie News: Scout24 behauptet sich am Montagmittag

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Scout24. Mit einem Kurs von 68,54 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr bei 68,54 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 68,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 68,08 EUR. Bei 68,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 6.864 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 74,84 EUR an.

Scout24 gewährte am 28.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 115,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 02.05.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Scout24.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,90 EUR je Scout24-Aktie.

