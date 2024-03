Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 68,08 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:01 Uhr um 0,6 Prozent auf 68,08 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,08 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 769 Scout24-Aktien.

Am 29.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 32,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 74,84 EUR.

Am 28.02.2024 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 115,20 EUR in den Büchern gestanden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

