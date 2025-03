Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 94,90 EUR.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 94,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 95,80 EUR. Bei 94,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.922 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 7,50 Prozent niedriger. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,81 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 06.05.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

