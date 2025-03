Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Scout24

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 93,25 EUR ab.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:48 Uhr um 1,4 Prozent auf 93,25 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 93,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 47.704 Scout24-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 102,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,03 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 64,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 30,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,81 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Scout24 die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Scout24-Aktie.

