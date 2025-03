Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 94,75 EUR.

Die Scout24-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 94,75 EUR. Bei 94,85 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.710 Scout24-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 102,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 64,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Mit einem Kursverlust von 31,98 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,81 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

