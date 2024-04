Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 68,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,3 Prozent auf 68,65 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 68,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 808 Stück.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,64 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,28 EUR ab. Abschläge von 22,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,12 EUR je Scout24-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,99 EUR.

Scout24 ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,64 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 132,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 115,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Am 01.05.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

