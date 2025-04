Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag in Grün

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 96,10 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 96,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 98,10 EUR. Bei 97,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.863 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 102,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,76 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,93 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,45 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 95,65 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,28 EUR im Jahr 2025 aus.

