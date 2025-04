Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Kurs der Scout24

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 96,75 EUR.

Das Papier von Scout24 legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 96,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 98,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 97,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.123 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,45 EUR. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,39 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,45 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,65 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

März 2025: Experten empfehlen Scout24-Aktie mehrheitlich zum Kauf