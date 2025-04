Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Freitagvormittag

Kurs der Scout24

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 97,30 EUR.

Das Papier von Scout24 legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 97,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 98,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.970 Scout24-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 102,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,45 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 64,45 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 50,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,45 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,65 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

