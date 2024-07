Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 72,30 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 72,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 71,95 EUR. Bei 71,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 861 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 73,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2024). 1,59 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.07.2023 bei 54,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 31,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,73 EUR für die Scout24-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,84 EUR je Aktie.

