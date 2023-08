Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Scout24 im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 61,66 EUR abwärts.

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 61,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 61,46 EUR. Mit einem Wert von 61,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 887 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Mit Abgaben von 25,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,97 EUR.

Scout24 ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121,96 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

