Aktienkurs im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Nachmittag

11.08.25 16:09 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 118,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
117,50 EUR -1,70 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Scout24 konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 118,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 118,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.181 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,43 EUR je Scout24-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,63 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,24 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX-Kandidat Scout 24-Aktie im Minus: Rekordhoch rückt in die Ferne

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?

Scout24-Aktie höher Scout24 erhöht Prognose nach starkem ersten Halbjahr

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Scout24 NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
