Scout24 im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

11.08.25 09:24 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 117,10 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 117,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 117,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 898 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 122,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 4,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 43,72 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,43 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,63 EUR aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,24 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX-Kandidat Scout 24-Aktie im Minus: Rekordhoch rückt in die Ferne

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?

Scout24-Aktie höher Scout24 erhöht Prognose nach starkem ersten Halbjahr

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Scout24 NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

