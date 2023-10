Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 65,60 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Scout24-Aktie um 11:49 Uhr im XETRA-Handel bei 65,60 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 67,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 65,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 32.209 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 67,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 2,26 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 68,02 EUR.

Am 08.08.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 121,96 EUR umgesetzt, gegenüber 109,70 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,41 EUR fest.

