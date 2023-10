Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 66,40 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 66,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 67,08 EUR. Bei 67,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.540 Stück gehandelt.

Bei 67,08 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,02 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Abschläge von 30,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 68,02 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121,96 EUR im Vergleich zu 109,70 EUR im Vorjahresquartal.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

