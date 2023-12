Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag behauptet

So bewegt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Bei der Scout24-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 65,20 EUR.

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 65,20 EUR an der Tafel. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,36 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 65,16 EUR. Bei 65,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 5.859 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,08 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,88 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 29,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,91 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 02.11.2023. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,80 EUR – ein Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 114,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,54 EUR fest.

