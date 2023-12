Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Montagvormittag fester

So bewegt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 65,24 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 65,24 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 65,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,26 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.268 Stück gehandelt.

Bei 67,08 EUR erreichte der Titel am 11.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,82 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 41,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 70,91 EUR.

Am 02.11.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,54 EUR je Aktie aus.

