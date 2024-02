Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 64,52 EUR.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 64,52 EUR abwärts. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,44 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.366 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 69,20 EUR markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.02.2023 (50,28 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 22,07 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,34 EUR.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 132,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,54 EUR je Aktie.

