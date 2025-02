Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Mittag

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 95,35 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 95,35 EUR zu. Bei 95,60 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 94,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 12.854 Aktien.

Bei einem Wert von 95,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2025). Gewinne von 0,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 62,82 EUR fiel das Papier am 13.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 34,12 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,20 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,22 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 86,34 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 27.02.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 03.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,73 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

