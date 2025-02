Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 94,85 EUR.

Das Papier von Scout24 legte um 15:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 94,85 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 95,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.993 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 1,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 62,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 33,77 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,22 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,34 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Scout24.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je Scout24-Aktie.

