Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag gesucht

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 68,50 EUR zu.

Um 09:02 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 68,50 EUR zu. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,50 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 108 Stück.

Bei einem Wert von 70,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.02.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,32 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 25,08 Prozent sinken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,84 EUR an.

Am 28.02.2024 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 132,50 EUR gegenüber 115,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

