Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittwochvormittag

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 93,00 EUR zu.

Die Scout24-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 93,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 93,35 EUR. Bei 93,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 3.708 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 102,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 9,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 64,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,81 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 06.05.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 30.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,31 EUR fest.

