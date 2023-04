Scout24 Aktie News: Scout24 schiebt sich am Mittwochmittag vor

Aktien in diesem Artikel Scout24 53,34 EUR

-2,31% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 11:45 Uhr 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 54,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.407 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.05.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 13,71 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,78 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 65,67 EUR je Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 28.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 115,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,05 Prozent gesteigert.

Am 04.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte Scout24 die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,21 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie legt zu: JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 63 Euro

März 2023: So schätzen Experten die Scout24-Aktie ein

Scout24-Aktie stark: Scout24 legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - höhere Dividende

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

Bildquellen: Scout24