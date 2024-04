Scout24 Aktie News: Scout24 kommt am Mittag kaum vom Fleck

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,95 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:46 Uhr bei 68,95 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,80 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 68,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.138 Scout24-Aktien.

Am 08.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,15 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 3,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 22,73 Prozent sinken.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 74,99 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 28.02.2024 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 132,50 EUR gegenüber 115,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Scout24 am 02.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Scout24 die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Scout24-Aktie.

