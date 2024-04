Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag im Minus

Scout24 im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 68,50 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 68,50 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,40 EUR nach. Bei 69,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 22.728 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 71,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,87 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,28 EUR am 11.07.2023. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 28,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 1,000 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,99 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 28.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,51 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 132,50 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 115,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Scout24-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2024 2,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

