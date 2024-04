Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Freitagvormittag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 69,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 69,55 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,75 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 282 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,15 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 30,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,99 EUR.

Scout24 ließ sich am 28.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,51 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,02 Prozent auf 132,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115,20 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 02.05.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,89 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone

MDAX aktuell: MDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Scout24-Aktie verlieren nach Abstufung durch HSBC