Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag tiefer

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 55,12 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 55,12 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 55,12 EUR. Bei 55,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.115 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei 61,54 EUR markierte der Titel am 02.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,65 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 65,75 EUR.

Scout24 ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,25 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 121,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 107,90 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 08.08.2023 gerechnet. Am 14.08.2024 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 2,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

