Aktienentwicklung

Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagmittag schwächer

12.08.25 12:05 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 115,80 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 115,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 115,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.554 Scout24-Aktien.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,45 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,63 EUR an.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX-Kandidat Scout 24-Aktie im Minus: Rekordhoch rückt in die Ferne

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?

Scout24-Aktie höher Scout24 erhöht Prognose nach starkem ersten Halbjahr

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
