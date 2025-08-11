DAX24.060 -0,1%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +0,6%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1623 +0,1%Öl66,86 +0,2%Gold3.356 +0,3%
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Top News
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX büßt Anfangsgewinne ein Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX büßt Anfangsgewinne ein
Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch
Fokus auf Aktienkurs

Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag in Rot

12.08.25 09:23 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 117,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
117,70 EUR 0,20 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 117,20 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 117,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 118,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.937 Scout24-Aktien.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 65,90 EUR fiel das Papier am 20.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 43,77 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,45 EUR je Scout24-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,63 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,25 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
