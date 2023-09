Scout24 im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Vormittag Boden gut

12.09.23 09:25 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 63,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 63,90 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 64,18 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 64,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 811 Scout24-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 64,36 EUR erreichte der Titel am 04.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 0,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 38,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,02 EUR für die Scout24-Aktie aus. Scout24 gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 121,96 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 109,70 EUR erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen. Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie Scout24-Aktie mit Plus: Jefferies hebt Ziel für Scout24 auf 72,50 Euro - 'Buy' Analysten sehen für Scout24-Aktie Luft nach oben MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 verdient

