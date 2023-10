Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 66,16 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 66,16 EUR zu. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,92 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,44 EUR. Zuletzt wechselten 32.461 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 67,08 EUR erreichte der Titel am 11.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 1,39 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 43,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 68,02 EUR.

Scout24 ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 121,96 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 109,70 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Scout24 abgeworfen

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag freundlich