Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag freundlich

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 66,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 66,48 EUR. Bei 66,64 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,44 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 666 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2023 auf bis zu 67,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 0,90 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 30,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,02 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 08.08.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,59 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,18 Prozent auf 121,96 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 109,70 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,41 EUR im Jahr 2023 aus.

