Aktienkurs aktuell

Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag im Minusbereich

12.11.25 12:04 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 90,60 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 90,60 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 90,40 EUR. Bei 91,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 56.847 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 35,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 82,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,44 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,55 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 126,39 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 02.03.2027 werfen.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
31.10.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

