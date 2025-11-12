Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 89,35 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 89,35 EUR. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 114.677 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 122,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 37,44 Prozent Luft nach oben. Bei 82,95 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,39 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 02.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

