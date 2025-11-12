DAX24.388 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,62 -0,8%Gold4.123 -0,1%
Scout24 im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Kurseinbußen

12.11.25 09:22 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 91,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
90,20 EUR -3,40 EUR -3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 91,00 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 90,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,50 EUR. Bisher wurden heute 18.620 Scout24-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 34,95 Prozent Luft nach oben. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,95 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,85 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 126,39 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Scout24 dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingefahren

Scout24-Aktie stabil: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro

Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Scout24-Aktie

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
