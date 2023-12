Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 66,38 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 66,38 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 66,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,68 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.633 Stück gehandelt.

Am 11.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 1,05 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,01 EUR an.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 132,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 114,70 EUR umsetzen können.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

