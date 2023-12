Scout24 Aktie News: Scout24 schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 65,72 EUR.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 65,72 EUR zu. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,72 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 385 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 67,08 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 2,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 71,01 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 02.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 132,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 114,70 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,54 EUR im Jahr 2023 aus.

