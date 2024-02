Scout24 Aktie News: Scout24 büßt am Vormittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 64,48 EUR.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 64,48 EUR abwärts. Die Scout24-Aktie sank bis auf 64,48 EUR. Bei 64,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.047 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 69,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,32 Prozent. Bei 50,32 EUR fiel das Papier am 27.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 71,34 EUR an.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,80 EUR – ein Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 114,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,54 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

