Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Mittwochvormittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 68,60 EUR nach oben.

Das Papier von Scout24 konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 68,60 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 68,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,48 EUR. Bisher wurden heute 1.047 Scout24-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 70,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,57 Prozent hinzugewinnen. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,32 EUR ab. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 33,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,84 EUR.

Am 28.02.2024 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,50 EUR – ein Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 115,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Scout24-Bilanz für Q1 2024 wird am 02.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

