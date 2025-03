Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittag an Fahrt

Scout24 im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 92,95 EUR zu.

Um 11:44 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 92,95 EUR. Bei 93,45 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 91,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.800 Scout24-Aktien.

Bei einem Wert von 102,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,45 EUR. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Abschläge von 30,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,20 EUR belaufen. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 91,81 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Scout24 dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

