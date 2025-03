Kursverlauf

Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Nachmittag fester

13.03.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 92,85 EUR.

Werte in diesem Artikel Aktien Scout24 91,75 EUR -1,40 EUR -1,50%

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 92,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 93,45 EUR. Bei 91,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 70.047 Scout24-Aktien den Besitzer. Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 64,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,59 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,20 EUR je Scout24-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,81 EUR. Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden. Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Scout24. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Bildquellen: Scout24