Scout24 Aktie News: Scout24 büßt am Vormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 91,65 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 91,65 EUR ab. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 91,60 EUR. Bei 91,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.535 Scout24-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 11,95 Prozent zulegen. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 29,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 91,81 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Scout24 am 06.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Scout24-Aktie.

