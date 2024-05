Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 70,55 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 70,55 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 70,45 EUR. Mit einem Wert von 71,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 10.347 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 3,33 Prozent Luft nach oben. Bei 53,28 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,48 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,27 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,63 EUR an.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 07.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,84 EUR fest.

