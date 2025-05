Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 108,00 EUR.

Mit einem Kurs von 108,00 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 108,40 EUR aus. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 107,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,80 EUR. Bisher wurden heute 43.426 Scout24-Aktien gehandelt.

Bei 110,50 EUR markierte der Titel am 09.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 2,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.08.2024 (65,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,43 EUR. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 106,04 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,50 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 07.08.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

