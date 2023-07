Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Mittag

Kurs der Scout24

Die Aktie von Scout24 zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 57,06 EUR zu.

Um 11:44 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 57,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 57,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,00 EUR. Bisher wurden heute 10.195 Scout24-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2023 auf bis zu 61,54 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 7,85 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 23,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 65,75 EUR.

Am 04.05.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 121,90 EUR, während im Vorjahreszeitraum 107,90 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,26 EUR je Aktie aus.

