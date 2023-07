Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Donnerstagvormittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 56,78 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 56,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 57,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,00 EUR. Zuletzt wechselten 233 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 8,38 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 18,77 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 65,75 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,25 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 107,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,90 EUR ausgewiesen.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,26 EUR fest.

