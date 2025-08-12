Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittwochmittag um Nulllinie

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Scout24-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 115,70 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:45 Uhr bei 115,70 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 117,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 115,40 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.509 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Mit Abgaben von 43,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,45 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 117,63 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Scout24.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,25 EUR je Aktie.

