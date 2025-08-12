DAX24.206 +0,8%ESt505.389 +1,0%Top 10 Crypto16,80 +1,4%Dow44.705 +0,6%Nas21.724 +0,2%Bitcoin103.178 +0,2%Euro1,1717 +0,4%Öl65,32 -1,2%Gold3.362 +0,5%
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Wall Street fester -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus
Sixt-Aktie knickt ein: Vorsteuergewinn von Sixt wächst nicht so stark wie gedacht
Scout24 im Blick

Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

13.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 114,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
117,20 EUR -0,50 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 114,00 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 113,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 116,40 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.813 Stück gehandelt.

Bei 122,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 7,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,45 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 117,63 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,25 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Scout24 NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.05.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

