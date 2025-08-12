Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Vormittag positiv

So bewegt sich Scout24

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 117,00 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 117,00 EUR zu. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 117,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 116,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.974 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 122,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 4,96 Prozent Luft nach oben. Am 20.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 77,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,45 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,63 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

